Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 часа назад
127
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
3 часа назад
217
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
719
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 228
В Рязанской области в ДТП погиб 32-летний мужчина
В Ряжском районе 1 марта на 295-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили на сайте УМВД по региону.

32-летний житель Московской области, управлявший автомобилем «Ауди», столкнулся с грузовым автомобилем «Рено», за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате аварии пассажир легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир «Ауди» получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, обстоятельства происшествия устанавливаются.