В Рязанской области в ДТП погиб 32-летний мужчина

В Ряжском районе 1 марта на 295-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили на сайте УМВД по региону. 32-летний житель Московской области, управлявший автомобилем «Ауди», столкнулся с грузовым автомобилем «Рено», за рулем которого находился 38-летний мужчина. В результате аварии пассажир легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир «Ауди» получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, обстоятельства происшествия устанавливаются.

