В Рязанской области продолжили устранять аварию на артезианской скважине
Вчера, 1 марта, в селе Ильинка специалисты «Жилсервиса» устранили аварию на артезианской скважине, подняв глубинный насос из-за оголенного провода, вызванного частыми включениями при замерзании водонапорной башни. Сегодня планируют установить частотный преобразователь для более плавного пуска.
В Рязанской области продолжают устранять аварию на артезианской скважине. Об этом сообщили в телеграм-канале «Типичный Скопин».
Фото: «Типичный Скопин».