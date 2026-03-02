В Рязанской области продолжили устранять аварию на артезианской скважине

Вчера, 1 марта, в селе Ильинка специалисты «Жилсервиса» устранили аварию на артезианской скважине, подняв глубинный насос из-за оголенного провода, вызванного частыми включениями при замерзании водонапорной башни. Сегодня планируют установить частотный преобразователь для более плавного пуска.