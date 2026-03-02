В Рязанской области мужчина чуть не убил знакомую из-за отказа купить ему спиртное

В Рязанской области мужчина чуть не убил знакомую из-за отказа купить ему спиртное. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Лесной в Шиловском округе. 43-летняя женщина пришла в гости к 46-летнему приятелю. Пара распивала спиртное. Когда алкогольные напитки закончились, хозяин жилища предложил гостье сходить в магазин за добавкой. Женщина отказалась. Тогда мужчина рассердился, схватил отвертку и пригрозил ей убийством. Гостья сбежала и вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.