В Рязани во дворе домов на улице Крупской случилась авария, ищут свидетелей

В Рязани произошло ДТП с участием Рено Логан и Фордом Фокусом. Об этом сообщили в телеграм-канале «ПУРВ». Авария случилась утром, 6:20 часов, в понедельник, 2 марта, между домами Крупской 11 и Крупской 13. Как отмечает водитель Рено, его машину, выезжавшую со двора, сбил черный Форд Фокус, выехавший на встречную полосу через сплошную линию. Жителей, ставших свидетелями, просят откликнуться.

