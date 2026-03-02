В Рязани у ТЦ «Полетаевский» сбили курьера
В Рязани возле торгового центра «Полетаевский» сбили курьера. Об этом сообщили местные жители в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани». По словам очевидцев, после ДТП молодой человек остался жив и сидит у дороги. Рядом с ним находится женщина, предположительно водитель автомобиля, причастная к ДТП.
В Рязани возле торгового центра «Полетаевский» сбили курьера. Об этом сообщили местные жители в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани».
По словам очевидцев, после ДТП молодой человек остался жив и сидит у дороги. Рядом с ним находится женщина, предположительно водитель автомобиля, причастная к ДТП.
Из-за происшествия на участке дороги начала образовываться пробка. Обстоятельства ДТП уточняются.