В Рязани у ТЦ «Полетаевский» сбили курьера

В Рязани возле торгового центра «Полетаевский» сбили курьера. Об этом сообщили местные жители в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани». По словам очевидцев, после ДТП молодой человек остался жив и сидит у дороги. Рядом с ним находится женщина, предположительно водитель автомобиля, причастная к ДТП.