В Рязани на месте ДТП фура потеряла груз — на месте организовалась пробка
По словам очевидцев, авария произошла на Солотчинском шоссе, вблизи кафе «Берендей». От столкновения с большегрузом иномарку выбросило на обочину. Также на кадрах видны разбросанные деревянные брусья. На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.
