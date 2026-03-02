В Рязани на месте ДТП фура потеряла груз — на месте организовалась пробка

По словам очевидцев, авария произошла на Солотчинском шоссе, вблизи кафе «Берендей». От столкновения с большегрузом иномарку выбросило на обочину. Также на кадрах видны разбросанные деревянные брусья. На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.