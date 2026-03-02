Рязань
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
10 минут назад
43
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
711
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 213
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
667
В Рязани на десятках улиц отключили отопление по техническим причинам
В Рязани на десятках улиц отключили отопление по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе МУП РМПТС. В пресс-службе опубликовали список адресов и время отключения.

  1. В 9:35 — Первомайский проспект, 32-40/1; улица Павлова, 28а-46, 33; улица Каширина, 4-8; улица Семинарская, 41-43; детский сад № 32; больница № 8; поликлиника на Первомайском проспекте, 22. Ориентировочное завершение— 20:00.

  2. В 10:40 — улица Керамзавода, 1-20, 28; школа № 22; центр детского творчества «Стрекоза». Ориентировочное завершение — 15:00.

  3. В 9:44 — улица Свободы, 24а-26; улица Подгорная, 32, 39; улица Скоморошинская, 19-21. Ориентировочное завершение — 16:00.

  4. В 9:15 — улица Бабушкина, 5.