В Рязани на десятках улиц отключили отопление по техническим причинам

В пресс-службе опубликовали список адресов и время отключения. В 9:35 — Первомайский проспект, 32-40/1; улица Павлова, 28а-46, 33; улица Каширина, 4-8; улица Семинарская, 41-43; детский сад № 32; больница № 8; поликлиника на Первомайском проспекте, 22. Ориентировочное завершение— 20:00. Список адресов может дополняться.