В Рязани на десятках улиц отключили отопление по техническим причинам
В пресс-службе опубликовали список адресов и время отключения. В 9:35 — Первомайский проспект, 32-40/1; улица Павлова, 28а-46, 33; улица Каширина, 4-8; улица Семинарская, 41-43; детский сад № 32; больница № 8; поликлиника на Первомайском проспекте, 22. Ориентировочное завершение— 20:00. Список адресов может дополняться.
В 10:40 — улица Керамзавода, 1-20, 28; школа № 22; центр детского творчества «Стрекоза». Ориентировочное завершение — 15:00.
В 9:44 — улица Свободы, 24а-26; улица Подгорная, 32, 39; улица Скоморошинская, 19-21. Ориентировочное завершение — 16:00.
В 9:15 — улица Бабушкина, 5.