В Рязани мужчина бросил домашнюю кошку в подъезде

Инцидент произошел в одном из домов на улице Зеленой. На камерах видеонаблюдения видно, как прошлый хозяин оставляет кошку в переноске в углу площадки у лифта и убегает. «Сейчас кошку забрали, но осадок после поступка остался», — отметили местные жители.