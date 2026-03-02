В Рязани мужчина бросил домашнюю кошку в подъезде
Инцидент произошел в одном из домов на улице Зеленой. На камерах видеонаблюдения видно, как прошлый хозяин оставляет кошку в переноске в углу площадки у лифта и убегает. «Сейчас кошку забрали, но осадок после поступка остался», — отметили местные жители.
