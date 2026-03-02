В Рязани 82% родителей одобряют запрет использования телефонов на уроках в школе

В Рязани 82% родителей школьников поддерживают запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, согласно опросу SuperJob.

В российских школах уже действует запрет на применение смартфонов во время занятий, включая образовательные цели. В Рязани этот запрет пользуется значительной поддержкой: мужчины одобряют его чаще женщин, а родители старше 40 лет — активнее молодых мам и пап.

Против ограничения высказались 11% родителей, которые считают, что запрет неэффективен и необходимо учить детей использовать интернет для учебы.

Среди учителей поддержку запрету выразили 89%, и лишь 6% педагогов считают, что смартфоны могут быть полезны, например, для счёта или поиска справочной информации.