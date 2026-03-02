В Ростове-на-Дону мужчина убил мать-одиночку после первого свидания

В Ростове-на-Дону мужчина убил мать-одиночку после первого свидания. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 45-лeтняя Αннa познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Женщина жила с 18-летним сыном-аутистом и 65-летним отцом, перенесшим два инсульта.

После встречи с новым ухажером Анна пропала. Полицейские вычислили мужчину и выяснили, что тот убил женщину, а останки забетонировал в подвале. Задержанный рассказал, что во время встречи они поссорились.