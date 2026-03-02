В России впервые введут ГОСТ на чипсы

Ожидается, что в ГОСТе пропишут требования к внешнему виду, цвету и хрусту, а также допустимые нормы по соли и жиру. Официально будут разрешены до 25% крошек, до 20% потемневших ломтиков и даже вздутия на пластинках. Жирность продукта должна будет составлять максимум 45% для чипсов из натурального картофеля и 35% - для чипсов из переработанного сырья. К стандарту присоединились еще несколько стран, включая Белоруссию, Казахстан и Армению.

