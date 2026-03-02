В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии для 4 млн человек

«Теперь — с 1 апреля — проиндексируем социальные пенсии. Прибавка коснется свыше 4 млн человек. Это в том числе люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца. А также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии», — сказал Мишустин.

С 1 апреля в России повысят социальные пенсии. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что это коснется более 4 миллионов граждан, включая инвалидов, сирот и детей без попечения родителей. Решение было озвучено на совещании с вице-премьерами, передают РИА Новости.

По его словам, выплаты увеличат для ветеранов ВОВ, участников добровольческих отрядов в ДНР и ЛНР, а также ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Мишустин заверил, что для выполнения социальных обязательств предусмотрены все меры.