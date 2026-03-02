Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
-1°
ЦБ USD 77.27 0.15 28/02
ЦБ EUR 91.3 0.27 28/02
Нал. USD 78.00 / 77.70 02/03 14:05
Нал. EUR 91.13 / 91.86 02/03 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
9 минут назад
43
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
711
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 213
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
667
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии для 4 млн человек
«Теперь — с 1 апреля — проиндексируем социальные пенсии. Прибавка коснется свыше 4 млн человек. Это в том числе люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца. А также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии», — сказал Мишустин.

С 1 апреля в России повысят социальные пенсии. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что это коснется более 4 миллионов граждан, включая инвалидов, сирот и детей без попечения родителей. Решение было озвучено на совещании с вице-премьерами, передают РИА Новости.

«Теперь — с 1 апреля — проиндексируем социальные пенсии. Прибавка коснется свыше 4 млн человек. Это в том числе люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца. А также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии», — сказал Мишустин.

По его словам, выплаты увеличат для ветеранов ВОВ, участников добровольческих отрядов в ДНР и ЛНР, а также ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Мишустин заверил, что для выполнения социальных обязательств предусмотрены все меры.