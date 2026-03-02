В ПСО «ЛизаАлерт» Рязанской области объявили о наборе волонтеров

Отмечается, что идет набор в группу прозвона. В задачи волонтеров входят установка контакта с заявителем, уточнение примет и привычек пропавшего, его маршрутов и деталей исчезновения и передает информацию дальше. Для участия требуется телефон, компьютер с интернетом, готовность к переговорам и работе с текстами, а также желание помогать. Обучение проводится дистанционно.