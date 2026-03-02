В первый день весны в Рязани зафиксировали превышение уровня сероводорода в воздухе

Превышение зафиксировали 1 марта в районе Дашково-Песочня. Уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 1,46 ПДКмр. Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.

