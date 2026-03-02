Рязань
В аптеках под Рязанью выявили нарушения учета лекарств
Прокуратура Рязанского района выявила нарушения законодательства при обращении лекарственных средств в аптечных пунктах сел Искра и Льгово. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Проверка показала, что сведения в электронной системе мониторинга движения лекарственных препаратов не соответствовали фактическому наличию медикаментов в аптеках.

Прокуратура Рязанского района выявила нарушения законодательства при обращении лекарственных средств в аптечных пунктах сел Искра и Льгово. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Проверка показала, что сведения в электронной системе мониторинга движения лекарственных препаратов не соответствовали фактическому наличию медикаментов в аптеках. Речь идет о нарушениях, связанных с несвоевременным внесением данных о поступлении и обороте лекарств.

По итогам проверки прокуратура вынесла постановления, на основании которых территориальный орган Росздравнадзора по Рязанской области привлек сотрудников аптечных пунктов к административной ответственности.

Они признаны виновными по части 2 статьи 6.34 КоАП РФ — несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.