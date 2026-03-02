Скорая в Рязани спасла пенсионерку с острой болью в животе

В Рязани скорая помощь оказала экстренную помощь пожилой женщине. Об этом сообщили в региональном минздраве. Пожилая пациентка внезапно пожаловалась на сильную боль в верхней части живота. Родственница, понимая, что ситуация может быть опасной, незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи. На место прибыли фельдшеры Виталий Рогожин и Глеб Дорожкин.

Медики быстро осмотрели пациентку, провели необходимые диагностические действия и стабилизировали её состояние на месте. Дальнейшие рекомендации по уходу и контролю самочувствия были даны родственнице.