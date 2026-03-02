Школьные комитеты Рязани смогут выиграть до 2 млн рублей на реализацию инициатив

Родительские комитеты и инициативные группы школ Рязанской области могут принять участие во всероссийском Конкурсе инициатив родительских сообществ и получить финансирование от 200 тысяч до 2 миллионов рублей на реализацию своих проектов. Заявки принимаются до 15 мая 2026 года, сообщили в Российском обществе «Знание».

Участвовать могут коллективные и личные инициативы родителей, направленные на образовательную среду, организацию досуга, профориентацию учеников и другие школьные проекты.

Главное условие — проект должен быть связан с конкретной школой и включать вовлечение родительского сообщества.

Инициаторами могут стать родительские комитеты, советы отцов, клубы и ассоциации при школах, а также инициативные группы родителей. Конкурс бесплатный для всех участников.