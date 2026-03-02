Рязанский регион вошел в топ-10 по спросу на агроспециалистов, владеющих ИИ

Рязанская область вошла в топ-10 регионов России с самым динамичным увеличением потребности в специалистах сельского хозяйства, владеющих навыками автоматизации и искусственного интеллекта. По данным сервиса «Авито Работа», в 2025 году количество вакансий для вахтовиков с соответствующими компетенциями выросло на 34% относительно 2024 года на общероссийском уровне. Особенно заметно это проявилось в аграрной сфере — здесь спрос на таких специалистов увеличился более чем в два раза, составив прирост в 112%.

