Рязанский облсуд оставил под стражей экс-главреда портала ya62
В Рязанском областном суде рассмотрели апелляцию по делу экс-главреда портала ya62, Александра Мойсеюка. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе суда. Как отмечается, мужчину оставили под стражей на два месяца, до 16 апреля 2026 года.

В Рязанском областном суде рассмотрели апелляцию по делу экс-главреда портала ya62. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе суда.

Как отмечается, мужчину оставили под стражей на два месяца, до 16 апреля 2026 года.

Напомним, 18 февраля задержали бывшего главреда портала ya62 Александра Мойсеюка. По данным регионального УМВД, его подозревают в финансировании экстремистской организации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ.

Ранее экс-главреда портала ya62 Александра Мойсеюка привлекали к административной ответственности за распространение фейков на тему СВО. Позже сайт заблокировали.