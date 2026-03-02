Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
ЦБ USD 77.17 -0.1 03/03
ЦБ EUR 90.73 -0.57 03/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 02/03 18:25
Нал. EUR 91.57 / 92.10 02/03 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
5 часов назад
180
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
7 часов назад
1 054
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
725
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 237
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанец сходил в гости к незнакомцу и лишился банковских карт
Житель Железнодорожного района Рязани обратился в полицию, сообщив о пропаже своих банковских карт. 40-летний рязанец выяснил в банке, что все его деньги потрачены. Как оказалось, накануне он завел нового знакомого. Рязанец спросил у прохожего закурить и вскоре получил приглашение в гости. После застолья с алкоголем у новоиспеченного приятеля мужчина вернулся домой и не заметил, что его карты украдены. Полиция быстро установила, что к краже причастен 38-летний рязанец, который ранее уже был осужден за кражу и убийство. Он пригласил нового знакомого в гости с намерением его обворовать. Когда гость был пьян, хозяин забрал у него карты и потратил деньги в кафе. Теперь против злоумышленника возбуждено уголовное дело, и ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Житель Железнодорожного района Рязани обратился в полицию, сообщив о пропаже своих банковских карт. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

40-летний рязанец выяснил в банке, что все его деньги потрачены.

Как оказалось, накануне он завел нового знакомого. Рязанец спросил у прохожего закурить и вскоре получил приглашение в гости. После застолья с алкоголем у новоиспеченного приятеля мужчина вернулся домой и не заметил, что его карты украдены.

Полиция быстро установила, что к краже причастен 38-летний рязанец, который ранее уже был осужден за кражу и убийство. Он пригласил нового знакомого в гости с намерением его обворовать. Когда гость был пьян, хозяин забрал у него карты и потратил деньги в кафе.

Теперь против злоумышленника возбуждено уголовное дело, и ему грозит до 6 лет тюрьмы.