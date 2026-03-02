Рязанец сходил в гости к незнакомцу и лишился банковских карт

Житель Железнодорожного района Рязани обратился в полицию, сообщив о пропаже своих банковских карт. 40-летний рязанец выяснил в банке, что все его деньги потрачены. Как оказалось, накануне он завел нового знакомого. Рязанец спросил у прохожего закурить и вскоре получил приглашение в гости. После застолья с алкоголем у новоиспеченного приятеля мужчина вернулся домой и не заметил, что его карты украдены. Полиция быстро установила, что к краже причастен 38-летний рязанец, который ранее уже был осужден за кражу и убийство. Он пригласил нового знакомого в гости с намерением его обворовать. Когда гость был пьян, хозяин забрал у него карты и потратил деньги в кафе. Теперь против злоумышленника возбуждено уголовное дело, и ему грозит до 6 лет тюрьмы.

