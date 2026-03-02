Рязанцы засняли гору мусора на улице Чкалова

Кадры сделали на улице Чкалова у дома № 16. «Мусор не вывозится более двух недель. Управляющая компания отмахивается, мусоровоз не едет. Именно не едет, потому что проехать-то можно», — отметили местные жители.