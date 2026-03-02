Рязанцы предупредили о засыпанном ледяными глыбами тротуаре на улице Гоголя

Отмечается, что льдины попадали с крыш, снеся небольшой забор наверху. Сложно пройти по всему участку улицы Гоголя, вплоть от Братиславской до Черновицкой. По словам местных жителей, за зиму крыши, дороги во дворах и тротуары не чистились.

Ранее сообщалось о глыбе льда, рухнувшей с крыши одного из домов в Рязани.