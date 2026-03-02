Рязанцам сообщили о времени работы горячей линии с врачом-сурдологом

Рязанцам сообщили о времени работы горячей линии с врачом-сурдологом. Об этом сообщила пресс-служба ОКБ им. Н. А. Семашко. Горячая линия будет работать 4 марта с 12:00 до 15:00. Отмечается, что жители смогут задать интересующие вопросы о здоровье слуха, возможных причинах его снижения, появлении шума или заложенности в ушах. Телефон для звонков: +7 (4912) 26-59-36.

Рязанцам сообщили о времени работы горячей линии с врачом-сурдологом. Об этом сообщила пресс-служба ОКБ им. Н. А. Семашко.

Горячая линия будет работать 4 марта с 12:00 до 15:00.

Отмечается, что жители смогут задать интересующие вопросы о здоровье слуха, возможных причинах его снижения, появлении шума или заложенности в ушах.