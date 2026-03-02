Рязань
Рязанцам предложили выбрать общественную территорию для благоустройства со 2 по 26 марта
«Внимание, жители поселка Окский! Со 2 по 26 марта 2026 года открываем сбор предложений по выбору общественных территорий в посёлке Окском для участия в федеральном проекте „Формирование комфортной городской среды“. Что будем благоустраивать или создавать: парк, аллею, зону отдыха, спортивный уголок? Решаете вы!», — говорится в сообщении.

Рязанцам предложили выбрать общественную территорию для благоустройства со 2 до 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязанского муниципального округа.

