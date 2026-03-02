Рязанца осудят за пьяное вождение

По данным прокуратуры, 29-летний кораблинец, ранее привлекавшийся к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, снова сел за руль своего автомобиля в нетрезвом виде в январе 2026 года. Мужчину задержали инспекторы ДПС. Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд для рассмотрения по существу.

