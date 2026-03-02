Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
-1°
ЦБ USD 77.17 -0.1 03/03
ЦБ EUR 90.73 -0.57 03/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 02/03 17:37
Нал. EUR 91.53 / 91.65 02/03 17:37
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 часа назад
127
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
3 часа назад
216
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
719
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 228
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Мошенники начали предлагать россиянам вывозные рейсы из стран Ближнего Востока
Злоумышленники используют сложную ситуацию, в которой оказались россияне на фоне обострения конфликта в регионе. Они звонят под видом службы поддержки авиакомпаний Emirates, Qatar Airways и Etihad, прося предоставить личные данные для бронирования мест на вывозных или резервных рейсах.

Мошенники предлагают россиянам вывозные рейсы из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Евгению Лазареву, руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатора платформы «Мошеловка».

Злоумышленники используют сложную ситуацию, в которой оказались россияне на фоне обострения конфликта в регионе. Они звонят под видом службы поддержки авиакомпаний Emirates, Qatar Airways и Etihad, прося предоставить личные данные для бронирования мест на вывозных или резервных рейсах.