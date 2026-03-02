Мошенники начали предлагать россиянам вывозные рейсы из стран Ближнего Востока

Злоумышленники используют сложную ситуацию, в которой оказались россияне на фоне обострения конфликта в регионе. Они звонят под видом службы поддержки авиакомпаний Emirates, Qatar Airways и Etihad, прося предоставить личные данные для бронирования мест на вывозных или резервных рейсах.

Мошенники предлагают россиянам вывозные рейсы из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Евгению Лазареву, руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатора платформы «Мошеловка».

