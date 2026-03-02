Павел Малков: в школах Рязанской области работают 720 профильных классов

Губернатор Павел Малков прокомментировал профориентационную работу, которая активно проводится в муниципалитетах региона. В настоящее время в школах Рязанской области работают 720 профильных классов. Павел Малков подчеркнул, что школьники могут заранее выбрать направление и углубленно изучать предметы, которые пригодятся в будущей профессии.

«Сегодня профильные классы действуют в 90% школ региона — они есть в каждом муниципалитете. Представлены практически все направления подготовки. Более 250 профильных классов — физико-математические и технологические. Это самое масштабное направление. Также работают естественно-научные, аграрные, медицинские, кадетские, психолого-педагогические, экономические и гуманитарные классы», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что обучение школьников в таких профильных классах выстраивается совместно с вузами и работодателями. Например, выпускники психолого-педагогических классов получают дополнительные баллы при поступлении в Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина.