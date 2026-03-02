На нескольких улицах Рязани отключат холодную воду
Рязанцы останутся без холодной воды 3 марта. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Ресурса не будет с 9:00 до 18:00 по адресам:
- 1-й Михайловский проезд 2а, 3, 4, 5, 5 корп.1, 7;
- 2-й Михайловский проезд 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- 3-й Михайловский проезд 2, 4, с 3 по 13 (нечетная сторона, частный сектор);
- Михайловка-Ямки с 1 по 33 (нечетная сторона) и с 2 по 32 (четная сторона);
- Михайловское шоссе с 1 по 11 (нечетная сторона), с 2 по 144 (четная сторона, частный сектор) д. 80 корп.1, 80 корп.2, 80 корп.3, 82 корп. 1, 82 корп.2, 88 б;
- Московская улица 6, 8, 8 корп.1;
- посёлок Машинистов с 1 по 15 (нечетная сторона) и с 2 по 16 (четная сторона);
- Пойменная с 1 по 69 (нечетная сторона) и с 2 по 58 (четная сторона);
- Шоссейный переулок 1, с 2 по 20 (четная сторона);
- ЦТП — 3- Михайловский проезд, д. 4 А