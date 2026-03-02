Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
-1°
ЦБ USD 77.17 -0.1 03/03
ЦБ EUR 90.73 -0.57 03/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 02/03 17:37
Нал. EUR 91.53 / 91.65 02/03 17:37
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 часа назад
127
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
3 часа назад
216
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
719
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 228
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На нескольких улицах Рязани отключат холодную воду
Ресурса не будет с 9:00 до 18:00 по адресам: 1-й Михайловский проезд 2а, 3, 4, 5, 5 корп.1, 7; 2-й Михайловский проезд 3, 4, 5, 6, 7, 9; 3-й Михайловский проезд 2, 4, с 3 по 13 (нечетная сторона, частный сектор); Михайловка-Ямки с 1 по 33 (нечетная сторона) и с 2 по 32 (четная сторона) и другие.

Рязанцы останутся без холодной воды 3 марта. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Ресурса не будет с 9:00 до 18:00 по адресам:

  • 1-й Михайловский проезд 2а, 3, 4, 5, 5 корп.1, 7;
  • 2-й Михайловский проезд 3, 4, 5, 6, 7, 9;
  • 3-й Михайловский проезд 2, 4, с 3 по 13 (нечетная сторона, частный сектор);
  • Михайловка-Ямки с 1 по 33 (нечетная сторона) и с 2 по 32 (четная сторона);
  • Михайловское шоссе с 1 по 11 (нечетная сторона), с 2 по 144 (четная сторона, частный сектор) д. 80 корп.1, 80 корп.2, 80 корп.3, 82 корп. 1, 82 корп.2, 88 б;
  • Московская улица 6, 8, 8 корп.1;
  • посёлок Машинистов с 1 по 15 (нечетная сторона) и с 2 по 16 (четная сторона);
  • Пойменная с 1 по 69 (нечетная сторона) и с 2 по 58 (четная сторона);
  • Шоссейный переулок 1, с 2 по 20 (четная сторона);
  • ЦТП — 3- Михайловский проезд, д. 4 А