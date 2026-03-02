На нескольких улицах Рязани отключат холодную воду

Ресурса не будет с 9:00 до 18:00 по адресам: 1-й Михайловский проезд 2а, 3, 4, 5, 5 корп.1, 7; 2-й Михайловский проезд 3, 4, 5, 6, 7, 9; 3-й Михайловский проезд 2, 4, с 3 по 13 (нечетная сторона, частный сектор); Михайловка-Ямки с 1 по 33 (нечетная сторона) и с 2 по 32 (четная сторона) и другие.