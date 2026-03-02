Минфин предложил освободить общепит от НДС до конца года

Министерство финансов России внесло в правительство поправки в Налоговый кодекс, которые позволят малым и средним предприятиям плавно адаптироваться к изменениям, вступившим в силу в 2026 году. Согласно документу, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года организации и ИП в сфере общепита, ставшие плательщиками НДС, смогут работать без уплаты налога.

Министерство финансов России внесло в правительство поправки в Налоговый кодекс, которые позволят малым и средним предприятиям плавно адаптироваться к изменениям, вступившим в силу в 2026 году. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно документу, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года организации и ИП в сфере общепита, ставшие плательщиками НДС, смогут работать без уплаты налога. При этом не потребуется соблюдения прежнего условия о соответствии средней зарплаты сотрудников уровню по региону.

Также предпринимателям, утратившим право на патентную систему налогообложения, предоставят возможность применять налоговые вычеты НДС по товарам, услугам и имущественным правам, которые не использовались ранее.

Поправки направлены на поддержку бизнеса и сохранение финансовой стабильности предприятий общепита в переходный период.