ГАИ анонсировала рейды на пешеходных переходах в Рязанской области
Рейды пройдут вблизи пешеходных переходов в Рязанской области. Полицейские обозначат факторы, влияющие на аварийность с этими категориями участников дорожного движения. Стражи правопорядка вручат участникам дорожного движения СВЭ- элементы, а также призовут взрослую аудиторию контролировать нахождение детей вблизи проезжей части.
