«Финуслуги»: ставки по накопительным счетам снова снизились

В феврале 2026 года средняя максимальная ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках упала до 15,31% годовых. Об этом сообщили в сервисе «Финуслуги». Средняя базовая ставка после промопериода или без условий составила 9,15% (уменьшилась на 0,04 пункта).

В феврале 2026 года средняя максимальная ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках упала до 15,31% годовых. Об этом сообщили в сервисе «Финуслуги».

Средняя базовая ставка после промопериода или без условий составила 9,15% (уменьшилась на 0,04 пункта).

За месяц доходность снизилась в восьми из двадцати банков, в двух — выросла. Максимальная ставка в топ-20 банках опустилась с 18% до 17%.