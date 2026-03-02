Рязань
Эксперт назвал основное отличие ИИ-агентов от ассистентов и дал прогноз их массового применения
Андрей Рыбинцев, управляющий директор Авито по ИИ, в эфире Радио РБК рассказал о трудностях развития автономных ИИ-агентов.

«Вне сценария разговора намного быстрее наступает столкновение с реальностью. Когда агент получает рычаги влияния на реальный мир — возможность тратить деньги, выполнять транзакции, запускать код, сразу возникают серьёзные вопросы безопасности. Крупные компании вынуждены выстраивать многоуровневые системы защиты, что существенно ограничивает автономность агентов. В итоге рынок оказался перед дилеммой: либо безопасный, но ограниченный ассистент, либо полноценный агент с непредсказуемыми последствиями», — рассказал Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито.

Авито тестирует мультиагентную систему — ассистента Ави. Он состоит из нескольких агентов: один анализирует запрос, другой уточняет детали, третий подбирает объявления. Сейчас Ави помогает находить товары, сравнивать варианты и подбирать предложения. В будущем эти функции станут доступны всем пользователям. Рыбинцев прогнозирует, что к 2026 году ИИ-браузеры значительно продвинут рынок, увеличивая автономность и безопасность.