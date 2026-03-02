Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде

Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону. Отмечается, что в ближайший час, с сохранением до конца суток 2 марта, ночью и утром 3 марта на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м.