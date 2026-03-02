Более 900 нарушений выявили сотрудники ГАИ за выходные в Рязанской области

Известно, что в ходе рейда выявили 929 нарушителей ПДД, 9 из которых находились за рулем в нетрезвом виде. Также выявили 11 водителей, отказавшихся пройти медицинское освидетельствование по требованию полиции, и 9 нарушений, совершенных пешеходами. Один из водителей повторно управлял транспортом в состоянии опьянения. При этом известно о 8 водителях без прав, 19 нарушениях перевозки детей, 185 случаях управления тонированными автомобилями.

Более 900 нарушений выявили сотрудники ГАИ за выходные в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

