Альбомы группы «Агата Кристи» удалили со стриминговых сервисов из-за пропаганды наркотиков

Речь идет о релизах «Декаданс», «Опиум» и «Ураган». Основатель группы Вадим Самойлов подтвердил, что альбомы удалили из-за песен с пропагандой наркотиков, которые могут влиять на «незрелые умы». «Скоро в песни будут внесены небольшие изменения, мы просто будем вычеркивать какие-то слова… И альбомы все снова появятся», — прокомментировал Вадим Самойлов в эфире «Радио 40».

Фото: официальное сообщество ВК «Агата Кристи».