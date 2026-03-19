Власти Рязанской области объяснили рост цен на продукты в магазинах

Несмотря на рекордные урожаи 2025 года, стоимость продуктов в рязанских магазинах продолжает расти. Основные причины — увеличение затрат на оплату труда, логистику, переработку и наценки торговых сетей. Об этом 19 марта рассказал заместитель председателя правительства региона Александр Шаститко. По его словам, стоимость сырья составляет лишь 12-15% от конечной цены продукта. Основная часть стоимости формируется за счет других статей расходов: оплата труда (в отдельных случаях — до 50%), транспортировка, переработка и торговая наценка.

«Даже снижение цены на сырье не дает возможности скорректировать конечную стоимость в сторону уменьшения. Если бы не рекордные урожаи и надои, рост цен мог бы быть более высоким», — пояснил Александр Шаститко.

Напомним, 2025 год стал самым урожайным в истории Рязанской области.