Власти Рязани рассказали о подготовке к весеннему паводку

С докладом выступил директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Рязани Сергей Звездочкин. Он рассказал о создании группировки сил и средств на период весеннего половодья. Она включает в себя 280 человек личного состава и 81 единицу техники. Обустройством мостиковых переходов в районах подтопления займутся две бригады по четыре человека. Сергей Звездочкин отметил, что потенциально подвержены подтоплению в период паводка 2026 года территория поселка Мехзавод, улицы Роща и Павловская, Михайловское шоссе, СНТ Павловское, частный сектор и ряд многоквартирных домов в Борках, улицы Затинная, Рыбацкая, Лесопарковая.

Власти Рязани рассказали о подготовке к весеннему паводку. Информацию представили на комитете рязгордумы по ЖКХ в четверг, 19 марта.

С докладом выступил директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Рязани Сергей Звездочкин. Он рассказал о создании группировки сил и средств на период весеннего половодья. Она включает в себя 280 человек личного состава и 81 единицу техники. Обустройством мостиковых переходов в районах подтопления займутся две бригады по четыре человека.

Сергей Звездочкин отметил, что потенциально подвержены подтоплению в период паводка 2026 года территория поселка Мехзавод, улицы Роща и Павловская, Михайловское шоссе, СНТ Павловское, частный сектор и ряд многоквартирных домов в Борках, улицы Затинная, Рыбацкая, Лесопарковая.

Рязанцев с зон подтопления эвакуируют в пункты временного размещения и обеспечат питанием. Необходимые запасы продовольствия уже созданы. Питание организуют по следующим адресам: улица Электрозаводская, дом № 52 — 100 посадочных мест, улица Космонавтов, дом № 9 — 50 посадочных мест. При этом те, кто отказался покинуть зоны подтопления, будут также обеспечены горячим питанием.

Напомним, в Росгидромете рассказали, что максимальный уровень воды на Оке поднимется до трех метров выше нормы. Сроки вскрытия рек прогнозируются на третью декаду марта.

Ранее сообщалось, что в Рязани проверили электросети для стабильной работы в период половодья и усилили контроль за объектами в зонах подтопления.