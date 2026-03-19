В рязгордуме озвучили, сколько домов снесут в Шлаковом для нового микрорайона
На заседании градостроительного комитета гордумы озвучили, сколько домов снесут в Шлаковом для строительства нового микрорайона. Мероприятие прошло 19 марта.

На заседании комитета зачитали отчет о деятельности управления капитального строительства администрации города Рязани за 2025 год. В докладе сообщили подробности о комплексном развитии территории жилой застройки поселка Шлаковый в Рязани.

Общая площадь территории для комплексного развития — 26,9 га. По проекту планируется построить порядка 500 тысяч м² современного жилья. Под снос попадут 173 дома общей площадью 25 тысяч м², в том числе девять аварийных зданий (1,8 тысяч м²).

В мастер-плане запланировано строительство двух школ на 600 мест каждая, четыре детских сада на 850 мест, поликлиники на 100 посещений в смену, физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 9,3 тысяч м².

Также в планах модернизация около 30 километров инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплосети), развитие транспортной инфраструктуры — 6,2 км дорог, благоустройство зеленых зон общей площадью порядка семь га, включая организацию пешеходного бульвара.

Предельный срок реализации — 31 декабря 2038 года.

Напомним, о планах на новый микрорайон в Рязани сообщали в апреле 2025 года. Принято соответствующее распоряжение правительства.

Также рязанцам предлагали переименовать микрорайон Шлаковый.