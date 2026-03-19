В Рязанской области появится новый современный спорткомплекс к 2027 году

В селе Вослебово Скопинского округа продолжается строительство современного крытого катка с искусственным льдом. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале. Новый спортивный комплекс будет включать в себя ледовую арену, тренажерный зал, блок для хореографии и специальную зону для отработки бросков. На данный момент подрядчик занимается монтажом металлоконструкций и завершением устройства фундамента. Работы идут по графику, и планируется, что объект будет введён в эксплуатацию в 2027 году.

