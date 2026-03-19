В Рязанской области осудили мужчину, скрывавшегося от силовиков

Клепиковский районный суд Рязанской области вынес приговор в отношении жителя Московской области, ранее скрывшегося от следствия и находившегося в федеральном розыске. Отмечается, что мужчина был причастен к хищению нефтепродуктов в особо крупном размере. По данным следствия, он входил в состав организованной преступной группы Мужчина начал скрываться от силовиков на стадии предварительного следствия. Его удалось найти и задержать. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Приговор в законную силу не вступил.

В Рязанской области осудили мужчину, скрывавшегося от силовиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

