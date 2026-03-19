В Рязани на улице Новоселов столкнулись автомобили

В Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили редакции РЗН. Инфо читатели. По словам очевидцев, на улице Новоселов, недалеко от остановки Сбербанк, столкнулись две машины. На кадрах видно, что один из автомобилей получил механические повреждения бампера. Сотрудников ГАИ еще нет на месте. Информация о пострадавших не уточнена.