В Пронском округе у должников по коммунальным платежам арестовали технику

В среду, 18 марта, специалисты МКП «Пронские тепловые сети» совместно с судебными приставами провели рейды по адресам должников в поселках Восточный, Орловский и селе Березово. В ходе мероприятий наложили три ареста на бытовую технику. Средства от продажи конфискованного имущества направят на погашение задолженности по коммунальным услугам.

В МКП «Пронские тепловые сети» напомнили, что своевременная оплата платежей обеспечивает стабильную работу тепловых сетей и комфорт в домах. При возникновении вопросов по начислениям или трудностей с оплатой рекомендуют обращаться в предприятие.

Фото: администрация Пронского округа.