В «Марко Молл» откроют первый в Рязани концептуальный магазин одежды Zarina

В торгово‑развлекательном центре «Марко Молл» в понедельник, 23 марта, откроется новый магазин бренда Zarina. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ.

По словам предствителей магазина, Zarina — первое в Рязани пространство, где в одном зале будет представлен объединенный капсульный ассортимент мужской и женской коллекций. Здесь покупатели смогут подобрать образы в едином стиле.

Отмечается, что концепция нового магазина отражает современные тренды на универсальность и удобство в совершении покупок. Новый формат магазина с продуманной планировкой зала позволит легко ориентироваться в коллекциях и создавать гармоничные парные образы. В магазине ZARINA в ТРЦ «Марко Молл» будут представлены актуальные коллекции сезона «Весна‑Лето 2026» от деловых костюмов до вечерних образов, а также стильные аксессуары.

Всего в РФ насчитывается больше 300 магазинов бренда. В программе лояльности числятся 6 миллионов человек.

«Объединенный зал от бренда ZARINA — это больше, чем просто удобство для посетителей торгово-развлекательного центра. Это целая философия современного шопинга. Теперь пары и семьи смогут вместе выбирать согласованные образы, вдохновляться актуальными модными трендами и получать истинное удовольствие от процесса», — отмечает директор по маркетингу и PR «Марко Молл» Константин Денисов.