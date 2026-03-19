В Госдуму внесли законопроект о защите арестованных за рубежом россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных или преследуемых за границей по решениям иностранных судов. В документе отмечается, что закон разработан для защиты прав граждан РФ в случаях их ареста, удержания или уголовного преследования на основании решений иностранных органов без участия России.

Пояснительная записка уточняет, что президент сможет принимать меры для защиты страны и граждан, если решения иностранных и международных органов противоречат интересам или основам публичного правопорядка России.

Законопроект предусматривает возможность использования российских военных за границей по решению президента для выполнения этих задач.