В Госдуме предложили запретить продажу бензина несовершеннолетним

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить продажу бензина несовершеннолетним на всей территории России. Об этом сообщает портал РИА Новости. Он отметил, что фракция «Единая Россия» в Мособлдуме уже подготовила законопроект, который должен запретить продажу топлива, включая бензин и дизель, лицам младше 18 лет. Основной целью инициативы является сокращение числа питбайков на улицах, которые часто управляются подростками.

Колунов подчеркнул, что жители часто жалуются на подростков, нарушающих правила дорожного движения на питбайках, создающих шум и аварийные ситуации. По его словам, в 2025 году в России в ДТП с питбайками пострадало более двух тысяч человек, а число погибших подростков превысило 30. При этом количество аварий увеличилось на 30%, что совпало с тройным ростом продаж питбайков.