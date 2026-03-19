В Госдуме предложили привязывать ОСАГО к водителю, а не к авто

В Госдуме предложили изменить систему обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и разрешить привязывать полис не к конкретному автомобилю, а к водителю, независимо от используемого им транспорта. Об этом ТАСС сообщил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, россиянам нужно дать выбор: либо застраховать свою гражданскую ответственность, либо оформить ОСАГО на один автомобиль и несколько водителей. Ранее подобный законопроект уже вносился на рассмотрение, но поддержки не получил.

Нилов отметил, что инициатива актуальна в том числе из-за роста популярности электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.