Точку с шаурмой в Рязанской области закрыли из-за увольнения мигранта

Владелец-индивидуальный предприниматель вовремя не сообщил в надзорные органы об увольнении иностранного работника. Как установил суд, бизнесмен не направил в трехдневный срок уведомление о прекращении трудового договора с иностранцем и нарушил требования федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». По решению Сапожковского районного суда деятельность точки общепита на улице Ленина приостановлена на 14 суток, помещение опечатано судебными приставами.

Фото: УФССП по Рязанской области.