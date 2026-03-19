РСТ: заграничные туры могут подорожать на 5-7% в 2026 году

Стоимость заграничных туров из России в 2026 году может вырасти на 5-7% из-за увеличения цен на нефть и топливо, что приведет к удорожанию авиаперелетов. Об этом ТАСС сообщил соруководитель комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

«Стоимость авиабилетов будет расти. Это напрямую связано с ценой на нефть и топливо. Перевозка может подорожать до 10%, что повлияет на стоимость туров примерно на 5-7% в зависимости от направления», — отметил он.

По словам Рубцова, повышение цен затронет все популярные туристические направления, включая Турцию, Египет, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку.