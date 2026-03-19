Россиян предупредили о новом виде мошенничества с загранпаспортами

Злоумышленники предлагают получить загранпаспорт за несколько дней, предупреждает доцент Финансового университета Петра Щербаченко. «В сети появились случаи мошенничества, связанные с получением заграничных паспортов. Злоумышленники пользуются активным желанием россиян оформить документ, чтобы выманить не только деньги, но и личные данные», — рассказал эксперт.

Доцент предупредил о мошенниках, предлагающих оформить заграничный паспорт за несколько дней без очередей и посещения МФЦ. Затем злоумышленники требуют отправить фотографии или сканы паспорта РФ, СНИЛС, ИНН и свидетельства о рождении, а также внести полную предоплату на личную карту или электронный кошелек. После получения денег они прекращают общение.

Эксперт отметил, что документы могут быть использованы для продажи баз данных или создания кошельков для обналичивания украденных средств.