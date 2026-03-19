РКН опроверг информацию о перегрузке мощностей для блокировок в интернете

Роскомнадзор заявил, что у ведомства достаточно ресурсов для эффективной блокировки интернет-ресурсов. Об этом пишет РИА Новости.

Заявление сделано в ответ на публикации, в которой утверждалось, что Роскомнадзор якобы не справляется с объемом блокировок из-за перегруженных средств фильтрации трафика. По данным источника Forbes, это могло объяснить, почему некоторые ранее заблокированные сайты время от времени становятся доступными.

Однако в Роскомнадзоре опровергли эту информацию, подчеркнув, что она «не соответствует действительности» и что ведомство продолжает выполнять свои функции по контролю за интернет-контентом.